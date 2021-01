Vlaamse minister pleit voor voorrang olympiërs bij vaccinatie

Als het aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts ligt krijgen Belgische sporters die komende zomer deelnemen aan de Olympische of Paralympische Spelen voorrang bij het verstrekken van vaccinaties tegen het coronavirus. Dat zei hij woensdag in het parlement.

Volgens Weyts moeten hoe dan ook eerst de ouderen, het zorgpersoneel en de risicogroepen worden gevaccineerd. Maar als er daarna voorrang wordt gegeven aan mensen met essentiële functies, vindt hij dat ook de olympische en paralympische atleten daarbij mogen worden gerekend.

“Bij olympische topsporters en hun begeleiding spreken we over atleten die vier jaar, en nu uitzonderlijk zelfs vijf jaar, specifiek hebben toegewerkt naar dat ene moment om op het internationale toneel te schitteren”, zei Weyts. “Bovendien drijven de olympiërs en paralympiërs momenteel hun lichaam tot het uiterste, met als gevolg dat hun weerstand minder is dan normaal.”

Voor profvoetballers pleit Weyts dan weer niet voor een versnelde vaccinatie. “Bij profvoetballers draait het erom een nationale competitie in leven te houden. De impact is hier, denk ik, wel wat beperkter.” Weyts heeft de vraag om de olympische atleten voorrang te geven doorgespeeld aan het federale coronacommissariaat.