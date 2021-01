Atletes Bol en Klaver openen indoorseizoen in Wenen

Atletes Femke Bol en Lieke Klaver beginnen hun indoorseizoen op 30 januari in Wenen. Ze staan ingeschreven op zowel de 200 als de 400 meter bij de Indoor Track & Field Vienna. Kwalificatie voor de EK indoor in maart in het Poolse Torun is hun inzet. De limiet voor deelname is gezet op 53,15.

Bol en Klaver beleefden vorig jaar hun internationale doorbraak outdoor. De 20-jarige Bol was zelfs de snelste van de wereld op de 400 meter horden met een tijd van 53,79. Op de 400 meter kwam ze tot 52,13. De 22-jarige Klaver was met 22,66 Europa’s snelste op de 200 meter en ze voerde met 50,98 ook de Europese ranglijst aan op de 400 meter.

Bij de mannen is er eveneens een sterke inbreng van Nederlandse atleten op de 400 meter, met onder anderen Nederlands recordhouder Liemarvin Bonevacia en Nederlands kampioen outdoor Jochem Dobber. De limiet op de 400 meter voor de EK indoor ligt bij de mannen op 47,20. In totaal staan er zestien Nederlandse atleten op de startlijst.