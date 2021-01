ATP voegt nieuwe toernooien toe aan uitgedunde tenniskalender

De ATP heeft kort na de start van het tennisseizoen nog twee extra toernooien aan de uitgedunde kalender toegevoegd. Het gaat om ATP-evenementen in Singapore en Marbella. Deze toernooien hebben een licentie voor één jaar ontvangen.

Het indoortoernooi van Singapore (22 tot en met 28 februari) wordt direct na de Australian Open gespeeld, in de week voorafgaand aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Het graveltoernooi in Marbella vindt van 5 tot en met 11 april plaats, aansluitend op het masterstoernooi van Miami.

De ATP maakte ook bekend dat het ATP-toernooi van Boedapest de licentie heeft overgegeven aan Belgrado. Ooit nam de Servische stad de licentie over van het Dutch Open in Amersfoort.

Het tennisseizoen ging begin deze maand van start in Antalya en Delray Beach. De tennissers bereiden zich momenteel in quarantaine voor op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 8 februari.