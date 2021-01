Bach: geen plan-B voor Olympische Spelen van Tokio

Iets meer dan een half jaar voor de beoogde start van de Olympische Spelen heeft IOC-voorzitter Thomas Bach zijn vertrouwen uitgesproken in het doorgaan van het mondiale sportevenement. “Op dit moment hebben we geen reden om te geloven dat de Spelen van Tokio niet op 23 juli geopend zullen worden in het Olympisch Stadion”, zei Bach tegen het Japanse persbureau Kyodo News. “Daarom hebben we ook geen plan-B. We zijn vastbesloten om deze Spelen veilig en succesvol te maken.”

De Spelen van Tokio zijn met een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Japan en het Internationaal Olympisch Comité stellen alles in het werk om het sportevenement komende zomer mogelijk te maken. In Tokio en enkele omliggende regio’s geldt momenteel de noodtoestand vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen. “Veiligheid is de belangrijkste prioriteit”, benadrukte Bach. “Wat betreft de veiligheid, kunnen er geen taboes zijn.”

De kans is aanwezig dat toeschouwers niet welkom zijn of slechts in beperkte aantallen. Volgens Bach moet het IOC “flexibel” zijn en “offers brengen” om ieders veiligheid te waarborgen. De Spelen opnieuw uitstellen, is voor Japan geen optie.