Brooklyn Nets verliezen eerste NBA-duel met ‘Big Three’

Voor het eerst hebben de topbasketballers Kyrie Irving, Kevin Durant en James Harden samengespeeld bij Brooklyn Nets. De drie sterren konden niet voorkomen dat de club uit New York onderuit ging bij Cleveland Cavaliers. Na een dubbele verlenging stond er 147-135 op het scorebord in Cleveland.

Brooklyn Nets versterkte zich vorige week met Harden, die overkwam van Houston Rockets. Samen met Durant bezorgde hij zijn nieuwe club overwinningen op Orlando Magic en Milwaukee Bucks. Irving ontbrak de laatste zeven wedstrijden vanwege coronaperikelen. De 28-jarige Amerikaan had zonder mondkapje op een feest bezocht en daarmee de regels overtreden. Irving moest in quarantaine en kreeg een fikse boete van zowel de NBA als zijn club.

Irving keerde tegen de Cavaliers terug in de ploeg en maakte 37 punten, 1 minder dan Durant. Harden tekende met 21 punten, 12 assists en 10 rebounds voor een zogeheten triple-double. Bij de ‘Cavs’ blonk Collin Sexton uit met 42 punten.

Joel Embiid leidde Philadelphia 76ers met 42 punten naar een zege op Boston Celtics: 117-109. Met tien overwinningen tegenover vijf nederlagen gaan de ‘Sixers’ aan kop in de oostelijke divisie. In het westen nestelde LA Clippers zich naast stadgenoot Los Angeles Lakers op de eerste plaats door Sacramento Kings met 115-96 te verslaan. Het betekende de elfde zege van het seizoen voor de Clippers, die met 32 punten in Kawhi Leonard hun topschutter hadden.