Luiten begint goed in Abu Dhabi, maar kan ronde niet voltooien

Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan het nieuwe golfseizoen. Hij kon zijn eerste ronde in het Abu Dhabi HSBC Championship echter niet voltooien wegens de invallende duisternis. Het toernooi ging later van start wegens mist.

Luiten had pas elf holes gelopen toen de duisternis verder spelen onmogelijk maakte. Kort daarvoor had Luiten een eagle – twee slagen onder par – geslagen. Hij had al een birdie gemaakt en daardoor staat hij voorlopig op drie slagen onder het baangemiddelde.

Rory McIlroy maakte meteen indruk en is de leider. De Noord-Ier voltooide wel alle achttien holes op de eerste dag door met acht birdies een score van -8 noteren. De Engelsman Tyrell Hatton, goed voor twee eagles, staat een slag achter op McIlroy.

Luiten wordt in Abu Dhabi voor het eerst vergezeld door de Engelse caddie Jason Hempleman. Hij is de vervanger van Maarten Bosch, die Luiten het afgelopen anderhalf jaar bijstond op de golfbanen.