Sportorganisator Le Champion schrapt alle evenementen tot juni

Sportorganisatie Le Champion heeft alle evenementen die het tot 1 juni zou organiseren van de kalender gehaald. De organisator van loop-, fiets- en wandelevenementen denkt dat het niet realistisch is om voor de zomer al grote, fysieke sportevenementen in Nederland verantwoord te kunnen laten plaatsvinden.

“Straks in maart is de cirkel rond en hebben wij een jaar lang geen fysieke evenementen kunnen organiseren”, zegt algemeen directeur Ron van der Jagt van Le Champion, dat normaal gesproken jaarlijks zo’n zestig sportevenementen organiseert. “De eerste grote evenementen die wij vorig jaar moesten annuleren waren onze evenementen in Zandvoort, op en rond het Formule 1-circuit. Nu dient de onwerkelijke situatie zich aan dat deze evenementen opnieuw niet georganiseerd kunnen worden.”

Begin november besloot Le Champion al alle evenementen tot 1 maart te schrappen. Het betrof onder meer de halve marathon van Egmond, traditioneel de eerste hardloopklassieker van het jaar in januari. Nu zijn ook alle geplande sportonderdelen tussen maart en juni geannuleerd, zoals de Ronde van Noord-Holland, de Omloop van Zandvoort (wielrennen), de Zandvoort Circuit Run en de Alkmaar City Run by Night (hardlopen).

“Wij zijn een sportorganisatie, met een maatschappelijke missie en één doel: zoveel mogelijk mensen in beweging brengen om bij te dragen aan een gezonde samenleving”, zegt Van der Jagt. “Stilstand is het laatste wat wij willen. Vaktechnisch gezien zijn wij als geen ander in staat om evenementen helemaal ‘coronaproof’ te organiseren, maar voorlopig lijkt het niet verantwoord om te doen. Tot slot hebben wij als grote speler in onze sector ook een voorbeeldrol. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers. Bovendien brengt de beslissing rust en duidelijkheid, zowel extern als intern.”

Le Champion organiseert ook onder meer de Dam tot Damloop en de marathon van Amsterdam. Die twee grote wedstrijden in het najaar konden in 2020 niet doorgaan.