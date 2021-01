Sprinter Viviani ondergaat kleine ingreep aan zijn hart

De Italiaanse renner Elia Viviani heeft een kleine ingreep ondergaan aan zijn hart. Daardoor moet hij twee weken rust houden, meldt zijn ploeg Cofidis.

“Afgelopen zondag voelde ik een probleem met mijn hartritme”, aldus de 31-jarige Viviani. “Met de medische staf hebben we besloten een volledige check-up uit te voeren in het ziekenhuis van Ancona. Na de tests onderging ik een lichte operatie, die met succes is verlopen. Ik ben heel blij dat het probleem duidelijk is en dat ik verder kan gaan. Mijn motivatie blijft intact.”

De sprinter, die op stage was in Benidorm, begint zijn seizoen op zondag 21 februari in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.