Tennisster Badosa een van de coronagevallen in bubbel Melbourne

De Spaanse tennisster Paula Badosa is een van de coronagevallen in de ‘tennisbubbel’ in Melbourne. Dat heeft ze zelf via sociale media bekendgemaakt. De 23-jarige Badosa is de nummer 67 van de wereld.

“Ik heb slecht nieuws te melden: vandaag heb ik vernomen dat ik positief heb getest. Ik voel me niet goed en heb last van symptomen”, schreef Badosa in een verklaring. “Ik ben naar een ander hotel overgebracht, waar ik onder medische begeleiding in isolatie verblijf. Ik hoop dat ik snel herstel.”

De afgelopen dagen zouden meer spelers positief hebben getest, maar namen werden door de instanties en organisatie niet bekendgemaakt. Dinsdag ontkende toernooidirecteur Craig Tiley bovendien een verklaring van eerder op die dag waarin melding werd gemaakt van een aantal positief geteste tennissers. Woensdag kwam het nieuws dat opnieuw – of zoals Tiley beweert voor het eerst – tennissers een positieve test hebben afgeleverd.

Er bestaat onduidelijkheid over het aantal besmettingen. Meerdere uitslagen zijn bijgesteld, omdat het om restmateriaal van eerdere besmettingen gaat. De personen zijn dan niet besmettelijk.

De Australian Open begint op maandag 8 februari.