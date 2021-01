Tien Nederlandse badmintonners naar EK in Finland

Bondscoach Ruud Bosch heeft tien badmintonners geselecteerd voor het EK gemengde landenteams in Finland. Het Europese titeltoernooi wordt gehouden van 16 tot en met 20 februari. Mark Caljouw en Selena Piek zijn de blikvangers van de Nederlandse ploeg.

Caljouw, de regerend Nederlands kampioen, is al zo goed als zeker van zijn eerste deelname aan de Olympische Spelen. De 25-jarige badmintonner moet in feite alleen nog vormbehoud tonen om in de zomer naar Tokio te mogen gaan. Caljouw kan de eerste Nederlandse man in het enkelspel op de Spelen worden sinds 1996.

Piek is in het gemengd dubbel met Robin Tabeling hard op weg naar deelname aan de Spelen. Ze hoopt zich met Cheryl Seinen ook in het vrouwendubbel te plaatsen.

Op het EK voor gemengde landenteams in de Finse stad Vantaa neemt Oranje het in de groep op tegen Engeland, Frankrijk en Rusland. De Nederlandse equipe bestaat naast Caljouw, Piek, Tabeling en Seinen uit Joran Kweekel, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Jaymie Laurens, Nadia Choukri en Debora Jille. Twee jaar geleden behaalde Oranje brons op het EK in Denemarken, na een nederlaag in de halve finales tegen het gastland.