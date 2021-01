Van der Hoorn kan toch weer leven van de fiets

Naarmate het wielerseizoen vorderde, zag de toekomst van Taco van der Hoorn er steeds somberder uit. Bij Jumbo-Visma werd zijn contract niet verlengd. Ook geen reclame voor jezelf, wist de in het Zuid-Hollandse De Zilk opgegroeide renner. Hij had zich al neergelegd bij een stap terug, bij de kleinere ploeg BEAT. “Ook een mooie ploeg”, vond hij, maar een laat aanbod van Intermarché – Wanty Gobert kon Van der Hoorn niet weigeren.

Terug op het hoogste niveau, bij een WorldTour-ploeg. “Het was een enorme opluchting. Hoe mooi ik het ook vond om bij BEAT verder te kunnen.” Hij had flink moeten inleveren, de vraag was of hij van het wielrennen alleen de huur nog kon betalen van het huis dat hij in Wageningen deelt met collega-wielrenner Jan-Willem van Schip. “Stoppen was geen optie, ik vind wielrennen te leuk. Maar ik ben wel blij dat ik er nu weer van kan leven.”

Op trainingskamp met zijn nieuwe ploeggenoten in het Spaanse L’Albir, net boven Benidorm, blikt Van der Hoorn (27) terug op de afgelopen jaren. Twee jaar was hij een aanvallend ingestelde renner bij Roompot, daarna volgden twee jaar als helper op het hoogste niveau bij Jumbo-Visma. “Op beide periodes kijk ik met een goed gevoel terug. Bij Roompot had je veel vrijheid en kon je je eigen ding doen. Bij Jumbo was het veel professioneler. Ik heb er veel geleerd.”

Ander verschil: bij Roompot was het Van der Hoorn die voor resultaten moest zorgen. Dat lukte ook. Hij won wedstrijden in België, de Schaal Sels en de Primus Classic, en een rit in de BinckBank Tour. “Bij Jumbo kreeg ik een heel andere rol. Logisch ook en ik heb met zeer veel voldoening gereden in dienst van mannen als Wout van Aert. Ik heb er gewoon heel mooie jaren gehad. Ook al heb ik even moeten wennen.”

Bij Intermarché komt Van der Hoorn, die een bachelor bewegingswetenschappen op zak heeft, weer een beetje in het oude patroon. De ploeg houdt van de vrijbuitersrol met vroege aanvallen in klassiekers en grote rondes. Over zijn programma kan hij nog weinig kwijt. “Maar de nadruk zal liggen op de Vlaamse klassiekers. Van de Omloop tot Parijs-Roubaix wil ik goed zijn.” En zijn eerste indrukken na een week op pad te zijn met zijn nieuwe ploeg: “Het is weer net iets losser. Als je een klein beetje buiten de lijntjes loopt wordt daar minder een oordeel over geveld.”