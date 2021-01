Waterpolosters winnen eenvoudig van Frankrijk

De Nederlandse waterpolosters hebben hun derde groepswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Triëst met ruime cijfers gewonnen van Frankrijk, maar de zege van 15-6 is vermoedelijk niet genoeg om als groepswinnaar naar de kwartfinales te gaan. Italië moet nog spelen tegen het zwakke Slowakije en zal bij een verwachte overwinning als eerste eindigen in de groep.

Wie Oranje treft in de kwartfinales op vrijdag staat nog niet helemaal vast, maar dat wordt zeer waarschijnlijk Kazachstan, dat in de andere groep om de derde en vierde plaats strijdt met Israël. De ploeg van bondscoach Arno Havenga mikt in Triëst op een een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Om dat doel te bereiken, is winst in de halve finales nodig.

De waterpolosters namen in de eerste periode meteen afstand door een voorsprong van 8-2 te nemen. In de drie volgende periodes kon de ploeg die hoge productie niet meer evenaren. Simone van der Kraats en Dagmar Genee waren de topscorers bij Oranje met ieder vier treffers.