Wielerploeg Jumbo-Visma zonder Roglic op trainingsstage in Spanje

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma is zonder Primoz Roglic op trainingsstage in Spanje. De Sloveense kopman van de ploeg moet voorlopig thuisblijven. Volgens een woordvoerder van Jumbo-Visma komt dat mede omdat Roglic te maken heeft met “Covid-maatregelen of -besmettingen in zijn nabije omgeving”.

De Nederlandse ploeg uit de WorldTour bereidt zich in en om Alicante voor op het nieuwe seizoen. Jumbo-Visma verblijft tot en met 29 januari in Spanje. Naast Roglic, vorig jaar tweede in de Tour de France en winnaar van de Vuelta, ontbreekt nog een aantal renners. Mogelijk sluiten zij later aan. “Er druppelen nog steeds mensen binnen, afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en regelgeving”, aldus de woordvoerder.

Jumbo-Visma maakt vrijdag het programma en de ambities voor 2021 bekend. Het is al bekend dat Roglic begin maart in Parijs-Nice aan zijn seizoen wil beginnen.