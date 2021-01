Zevenheuvelenloop blijft hopen op editie in voorjaar

De Zevenheuvelenloop, de hardloopwedstrijd over 15 kilometer in en rond Nijmegen, blijft ondanks de aangescherpte coronamaatregelen hoop houden op twee edities in 2021. De organisatie maakte in november van vorig jaar bekend dat het dit jaar zowel in het voorjaar als in het najaar een Zevenheuvelenloop wil organiseren.

“Eigenlijk geldt dat standpunt nog steeds”, aldus woordvoerder Lotte Jacobs van Stichting Zevenheuvelenloop. “We wachten nu tot het moment dat we van de regering weer een vergunning voor evenementen mogen aanvragen. En vanaf dat moment hebben we acht weken nodig voor de organisatie.”

De organisatie noemde in de verklaring eind vorig jaar nog geen datum. “De protocollen liggen klaar en wat ons betreft kan het dit voorjaar nog doorgaan. Normaal gesproken hebben we een langere voorbereidingstijd, maar nu hebben we aan slechts acht weken genoeg”, zei Jacobs, ook betrokken bij de organisatie van de Marikenloop. “We hopen voor de zomer één evenement georganiseerd te hebben. En als dat niet lukt, dan richten we ons op het derde weekend van november.”

Eerder op de dag maakte sportorganisatie Le Champion bekend dat het alle evenementen die het tot 1 juni zou organiseren van de kalender heeft gehaald. De organisator van loop-, fiets- en wandelevenementen denkt dat het niet realistisch is om voor de zomer al grote, fysieke sportevenementen in Nederland verantwoord te kunnen laten plaatsvinden.