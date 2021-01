Geschorste Groenewegen maakt in mei rentree in Hongarije

Wielrenner Dylan Groenewegen maakt in mei in de Ronde van Hongarije zijn rentree in het peloton. De 27-jarige sprinter van Jumbo-Visma zit een schorsing van negen maanden uit, als straf voor het veroorzaken van de zware crash van Fabio Jakobsen begin augustus in de Ronde van Polen. De schorsing loopt op 7 mei af, vijf dagen later start de Ronde van Hongarije.

Groenewegen heeft geen grote wedstrijden op zijn programma staan in 2021. Het is de bedoeling dat hij na Hongarije de Ronde van Noorwegen rijdt. De sprinter, winnaar van vier etappes in de Tour de France, heeft verder onder meer de ZLM Tour, het NK en de BinckBank Tour in zijn programma opgenomen. “Natuurlijk hoop ik weer voor overwinningen te kunnen sprinten, maar het belangrijkste is dat ik mijn plek in het peloton weer kan vinden”, zegt de Amsterdammer.