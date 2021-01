James bezorgt basketballers LA Lakers achtste uitzege op rij

LeBron James heeft de basketballers van LA Lakers in de NBA de achtste zege op rij in een uitwedstrijd bezorgd. In het met 113-106 gewonnen duel met Milwaukee Bucks was James goed voor 34 punten. Hij kwam dit seizoen nog niet vaker tot scoren.

De Lakers leiden de Western Conference met een winstpercentage van 75 procent. Ze hopen weer een nieuwe zegereeks neer te zetten na het nipte 115-113-verlies in eigen huis tegen Golden State Warriors. “Het was onze motivatie om niet twee keer op een rij te verliezen. Daarin zijn we geslaagd”, zei Anthony Davis.

LA Lakers begon het laatste kwart met een voorsprong van vijf punten (86-81), maar de marge werd snel uitgebreid tot elf punten. Met nog drie minuten te gaan hadden de Bucks de achterstand verkleind tot twee (98-96), maar James en Alex Caruso lieten zich in de slotfase gelden met belangrijke driepunters.

De ploeg van James, viervoudig MVP in de NBA, speelt de komende anderhalve week nog zes uitwedstrijden.

Utah Jazz boekt al de zevende opeenvolgende zege. New Orleans Pelicans werd met 129-118 verslagen. Utah Jazz staat tweede achter de Lakers.