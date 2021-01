Motorcoureurs starten seizoen met twee races in Qatar

Twee maanden voor de start van het nieuwe seizoen in de WK wegrace heeft de organisatie diverse wijzigingen doorgevoerd in de kalender. De GP’s van Argentinië en de Verenigde Staten, die voor april op het programma stonden, worden verschoven naar later in het jaar. De motorcoureurs starten het seizoen nu met twee grands prix in Qatar.

De openingsrace is op 28 maart op het circuit van Losail. Een week later, op 4 april, wordt daar ook de Grote Prijs van Doha verreden. De motorcoureurs gaan daarna naar Europa. De GP van Portugal op het circuit van Portimão, op 18 april, is aan de kalender toegevoegd. De TT van Assen staat voor 27 juni op het programma. Vorig jaar kon de TT niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

Voor de GP’s van Argentinië en de VS is nog geen nieuwe datum gepland. Op dit moment staan er negentien wedstrijden op de kalender van de MotoGP, de Moto2 en Moto3. De Nederlandse coureur Bo Bendsneyder komt uit in de Moto2.