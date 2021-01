Nederland wint ploegachtervolging bij wereldbeker schaatsen

Nederland heeft tijdens de eerste wereldbeker schaatsen in Heerenveen goud behaald op de ploegachtervolging voor mannen. Onder aanvoering van kopman Sven Kramer finishte het drietal van Oranje in een tijd van 3.40,33 minuten. Dat was minder dan 1 seconde boven het ruim acht jaar oude baanrecord in Thialf (3.39,76). Olympisch kampioen Noorwegen eindigde in 3.41,62 als tweede en het brons ging naar Canada (3.41,71).

De Nederlandse ploeg bestond naast de 34-jarige Kramer uit de 23-jarige Chris Huizinga (beiden Jumbo-Visma) en de 19-jarige Beau Snellink (TalentNED). De specialisten Patrick Roest en Marcel Bosker, beiden eveneens van Jumbo-Visma, liet bondscoach Jan Coopmans nog even met rust. Dit duo werkte afgelopen weekeinde in Thialf de EK allround af, met goud voor Roest en zilver voor Bosker. Volgende week, bij de tweede en laatste wereldbeker van het seizoen, zal het tweetal met Kramer volgens de huidige planning wel weer aantreden in de ploegachtervolging.

Kramer ontbrak bij de EK allround. De 34-jarige Fries wist zich voor het toernooi, dat hij tien keer won, niet te kwalificeren. De twee wereldbekers in Thialf zijn ook voor hem een belangrijke test voor de komende WK afstanden half februari in Heerenveen, het sluitstuk van dit sterk aangepaste schaatsseizoen vanwege de coronacrisis. Kramer wil bij de wereldtitelstrijd voor goud gaan op de 5000 meter en de ploegachtervolging. Voor de Winterspelen van Peking 2022 koestert hij dezelfde ambities.