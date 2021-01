Neoprof Dekker debuteert in grote ronde

Neoprof David Dekker debuteert komend jaar al in een grote ronde. De 22-jarige zoon van oud-prof Erik Dekker is opgenomen in de selectie van Jumbo-Visma voor de Giro d’Italia. Dat bleek vrijdag toen de Nederlandse wielerploeg de plannen voor komend jaar openbaarde.

De Nieuw-Zeelander George Bennett is de kopman van de ploeg die verder zal bestaan uit de Nederlanders Koen Bouwman en Jos van Emden, de Italiaan Edoardo Affini, de Noor Tobias Foss, de Australiƫr Chris Harper en de Duitser Paul Martens.

Dekker werd in 2019 Nederlands kampioen bij de beloften. Hij is overgekomen van opleidingsploeg SEG Racing Academy.