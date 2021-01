Schulting boekt louter overwinningen op eerste dag EK shorttrack

Suzanne Schulting heeft op de eerste dag van de Europese kampioenschappen shorttrack in Gdansk louter overwinningen geboekt. De 23-jarige titelverdedigster won op alle afstanden haar heat. Xandra Velzeboer (19) en Selma Poutsma (21), de andere twee Nederlandse deelneemsters aan het toernooi, wisten zich op de 500, 1000 en 1500 meter ook te kwalificeren voor de volgende ronde. Met de 19-jarige Georgie Dalrymple erbij plaatste de Nederlandse aflossingsploeg zich ook voor de halve finales.

Velzeboer en Poutsma wonnen hun heat op de 500 meter, ze eindigden beiden als tweede op de 1000 en op de 1500 meter werd Velzeboer eerste en Poutsma tweede.

Schulting is in de Poolse stad Gdansk op jacht naar haar derde Europese allroundtitel op rij. Twee van haar concurrentes, Arianna Fontana en Elise Christie, doen niet mee. Fontana slaat de EK over, omdat ze in de aanloop naar de WK in maart in Dordrecht niet het risico wil lopen om besmet te raken met het coronavirus. Christie zit thuis omdat de Britse ploeg zich terugtrok voor het toernooi.