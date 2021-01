Skeletonster Bos twaalfde in Königssee na matige eerste run

Skeletonster Kimberley Bos heeft zich bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Königssee niet opnieuw kunnen mengen in de strijd bovenin. Ze werd door een matige eerste run twaalfde.

De 27-jarige Bos noteerde in de eerste run met 52,23 seconden de vijftiende tijd. In de tweede run ging het een stuk beter en klokte ze met 51,42 de vierde tijd, goed voor een gecombineerde tijd van 1.43,65.

Daarmee was Bos 1,35 seconde langzamer dan de Duitse winnares Jacqueline Lölling. Zij was over twee runs bijna een halve seconde sneller dan Anna Fernstädt uit Tsjechië.

Bos stond dit seizoen al bij vier van de vijf wereldbekerwedstrijden waaraan ze deelnam op het podium; drie keer werd ze tweede en één keer derde. Bij haar minste optreden werd ze zevende.