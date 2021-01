Sportief directeur Zeeman: Roglic is een voorbeeld

Primoz Roglic ontbreekt op het trainingskamp van wielerploeg Jumbo-Visma in Spanje, maar de Sloveen is nooit ver weg in de gedachten van sportief directeur Merijn Zeeman. “Hij is een voorbeeld voor iedereen. Alleen al hoe hij met teleurstellingen omgaat.”

Roglic is opnieuw aangewezen als kopman voor de Tour de France, samen met Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin. In de Giro d’Italia is die rol voor de Nieuw-Zeelander George Bennett, zo werd vrijdag bekendgemaakt. In de Ronde van Spanje delen Kruijswijk en de Amerikaan Sepp Kuss het kopmanschap.

De Tourploeg zal verder bestaan uit Kuss, Mike Teunissen, Wout van Aert, Tony Martin en Robert Gesink. Allen zijn in training in en rond zonnig Alicante. Roglic zit thuis in Monaco, nadat hij in aanraking was gekomen met een met corona besmet persoon. “Jammer, ik mis de jongens, de kennismaking met de nieuwe renners en het lekkere weer”, laat hij via een videoverbinding weten.

De Sloveen verloor afgelopen najaar op de voorlaatste dag de Tour, die eigenlijk al gewonnen leek. Zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar troefde hem af. “Een week na de Tour wilde ik niet naar het WK kijken. Ik was nog kapot van de Tour”, vertelt Zeeman. “Ik deed het uiteindelijk toch en zag Primoz daar weer zo goed rijden. En daarna in Luik, in BelgiĆ«, waar veel mensen hem zijn optreden op het WK kwalijk namen.”

Veel Belgen vonden dat Roglic zijn kansen had moeten opofferen voor Van Aert. “Hoe hij daarmee omgaat, zonder enige stress. Het glijdt van hem af en hij wint Luik-Bastenaken-Luik. Zo is hij. Hij neemt het van dag tot dag en denkt niet in geld of in roem. Primoz zoekt steeds nieuwe uitdagingen.”

Roglic start zijn seizoen in Parijs-Nice en zal later in het voorjaar onder meer debuteren in de Amstel Gold Race. “Nieuwe races zijn een mooie uitdaging, ook om straks fris in het hoofd te zijn voor de Tour.”