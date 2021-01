Vechter Conor McGregor kan maar niet met pensioen

Conor McGregor (32) stapt na een jaar weer de octagon van de UFC in. De Ierse vechter in de mixed martial arts (MMA) treft zondagmorgen in Abu Dhabi de Amerikaan Dustin Poirier (31).

The Notorious (de beruchte), voormalig kampioen in het licht- en vedergewicht van de UFC, heeft al enkele keren zijn pensioen aangekondigd maar komt daar steeds op terug. In de Verenigde Arabische Emiraten staat geen titel in het lichtgewicht op het spel.

De titel is in handen van de Rus Khabib Noermagomedov, maar hij zou na zijn zege vorig jaar oktober tegen Justin Gaethje (VS) zijn gestopt. De titel zou dus vacant zijn. De Rus ontnam McGregor in 2018 de wereldtitel in een chaotisch gevecht en The Notorious wil niets liever dan een herkansing, maar die lijkt er niet te komen.

McGregor en Poirier troffen elkaar eerder in 2014, in het vedergewicht. De Ier versloeg Poirier in de eerste ronde door TKO. Dat gebeurde vorig jaar ook met weltergewicht Donald Cerrone, want McGregor was bij zijn rentree in 40 seconden klaar met de Amerikaanse kooivechter.