Vier Nederlandse schaatsers naar finale massastart

De vier Nederlandse deelnemers aan de halve finales van de massastart hebben zich tijdens de wereldbeker in Thialf niet laten verrassen. Arjan Stroetinga (winst), Jorrit Bergsma (vierde), Marijke Groenewoud (winst) en Irene Schouten (winst) brachten hun kwalificatierace tot een goed einde. De eerste acht van elke rit in de vier halve finales plaatsten zich voor de eindstrijd, die zaterdag wordt verreden.

Melissa Wijfje krijgt in het volgende weekeinde naast vaste keus Schouten een kans bij de tweede en laatste wereldbeker van het seizoen. Groenewoud is dan reserve in Heerenveen.

Bij de mannen verschijnt Victor Ramler over een week met regerend wereldkampioen Bergsma aan de start. Stroetinga moet dan toekijken.