Voormalig F1-kampioen Button als adviseur terug bij Williams

Voormalig Formule 1-coureur Jenson Button keert in de rol van ‘senior adviseur’ terug bij Williams. De 41-jarige Brit begon zijn raceloopbaan in 2000 bij de Britse renstal.

In zijn debuutjaar maakte Button direct indruk, waarna hij na één seizoen verhuisde naar Benetton/Renault. In 2009 werd hij in dienst van Brawn GP wereldkampioen in de Formule 1.

“Ik ben zo verheugd om nogmaals te kunnen zeggen dat ik heb getekend voor Williams. Toen ik 19 was, was het een moment dat mijn leven veranderde. Ondanks het feit dat het meer dan 20 jaar geleden is, heb ik nu al het gevoel dat ik nooit ben weggegaan”, aldus Button. “Sir Frank Williams (de oprichter) toonde vertrouwen in mij, waar ik eeuwig dankbaar voor zal zijn en ik ben ongelooflijk opgewonden dat ik de kans krijg het team te helpen bij het opnieuw streven naar succes. Er is veel zwaar werk te doen, maar ik twijfel er niet aan dat de toekomst ongelooflijk rooskleurig is voor dit fantastische team.”

Williams wordt komend seizoen vertegenwoordigd door de Britse coureur George Russell en de Canadees Nicholas Latifi.