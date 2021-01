Vrijwel alle volleybalwedstrijden vervroegd vanwege avondklok

Vrijwel alle volleybalwedstrijden van komend weekeinde in de eredivisie zijn vervroegd vanwege de avondklok. De Nederlandse bond Nevobo heeft de clubs uit de hoogste afdeling gevraagd de avondklok te respecteren, hoewel ze vallen onder de uitzondering voor de topsport. De meeste ploegen hebben daar gehoor aan gegeven.

Alleen de wedstrijd tussen de volleybalsters van Apollo 8, de koploper in de eredivisie, en Set-Up ’65 wordt gespeeld terwijl de avondklok ingaat. Het duel in Borne begint zaterdagavond om 20.00 uur. De avondklok gaat een uur later in. Tot 04.30 uur ’s nachts moet iedereen binnen blijven. De overheid maakt enkele uitzonderingen, onder meer voor de topsportcompetities.

De meeste sportbonden roepen de clubs op om zoveel mogelijk te trainen en spelen voordat de avondklok ingaat. In het betaalde voetbal wordt wel in de avond gespeeld. Ook in de hoogste Nederlandse basketbalcompetitie staan voor komend weekeinde diverse avondwedstrijden op het programma. In de Korfbal League zijn de wedstrijden vervroegd vanwege de avondklok.