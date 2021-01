Zwitserse skiër Feuz wint beroemde Hahnenkamm-afdaling

Na vier keer tweede te zijn geworden, heeft de Zwitserse skiër Beat Feuz voor het eerst de beroemde Hahnenkamm-afdaling voor de wereldbeker in Kitzbühel gewonnen. Feuz was in 1.53,77 de snelste op de Streif, de ruim 3,3 kilometer lange Oostenrijkse piste waar de skiërs snelheden van bijna 150 kilometer per uur bereikten.

De 33-jarige Zwitser bleef de Oostenrijker Matthias Mayer, de winnaar van vorig jaar, 0,16 seconde voor. De Italiaan Dominik Paris eindigde als derde op 0,56. Paris zegevierde 2013, 2017 en 2019 op de afdaling in Kitzbühel.

Feuz werd de afgelopen drie jaar steeds tweede in Kitzbühel, net als in 2016. Hij boekte vrijdag zijn elfde overwinning in de wereldbeker. De Hahnenkamm-afdaling moest een paar keer worden stilgelegd vanwege twee zware crashes, van de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle en Urs Kryenbühl uit Zwitserland.

Bij de vrouwen won Sofia Goggia de afdaling in het Zwitserse Crans-Montana. Het betekende voor de Italiaanse haar derde afdalingszege op rij in de wereldbeker.