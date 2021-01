Dumoulin stopt voor onbepaalde tijd met wielrennen

Wielrenner Tom Dumoulin heeft besloten om een pauze in zijn wielercarrière in te lassen. De Limburger heeft in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma afgesproken om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan. De oud-winnaar van de Ronde van Italië heeft het trainingskamp van zijn ploeg Team Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante verlaten om thuis na te kunnen denken over zijn wielertoekomst.

“Ik heb vrijdag het besluit genomen. En de ploeg steunt me daarin en het voelt echt goed. Het is echt alsof er een rugzak van 100 kilo van mijn schouders is gegaan. Ik werd meteen helemaal vrolijk wakker. Het voelt gewoon zo goed dat ik eindelijk het besluit heb genomen van: ik ga echt even de tijd nemen voor mezelf. Dat zegt genoeg”, aldus Dumoulin.

Team Jumbo-Visma maakte vrijdag nog bekend dat de 30-jarige Dumoulin deze zomer de Tour de France zou rijden in een vrije rol. Hij zou zijn seizoen beginnen in de Strade Bianche en daarna de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo rijden. Zelfs de Ronde van Vlaanderen stond op zijn programma.

“Ik voel al een behoorlijke tijd dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom Dumoulin de wielrenner. Met de druk die erbij komt kijken, met de verwachtingen van verschillende partijen. Ik wil het gewoon heel graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij, ik wil graag dat de sponsoren blij zijn, ik wil graag dat mijn vrouw en mijn familie blij zijn. Ik wil het voor iedereen goed doen, maar daardoor ben ik het afgelopen jaar eigenlijk mezelf vergeten. Wat wil ík nou? Wil ik nog wielrenner zijn? Zo ja, hoe?”, zegt hij in een reactie.

Een aanhoudende knieblessure, opgelopen na een val in juni 2019, en andere gezondheidsklachten hielden Dumoulin meer dan een jaar uit het peloton. Hij begon vorig jaar vol verwachting aan de Tour, waarin hij in 2018 nog als tweede eindigde, maar merkte al snel dat de topvorm ontbrak. Hij eindigde alsnog als zevende. In het najaar stapte hij voortijdig af in de Ronde van Spanje.

“Ik heb me te lang aangetrokken van wat andere mensen van mij vinden. Het wordt nu tijd om zelf op een rijtje te krijgen wat ik wil. Niemand is erbij gebaat als ik maar blijf aanmodderen en niemand heeft er iets aan als ik twaalfde word in de Tour of niks presteer op de Olympische Spelen. Ik stelde dit besluit steeds uit en daarom ging ik steeds weer op trainingskampen, maar ik kan niet goed nadenken en antwoorden vinden als ik volle bak blijf zitten in die wielertrein. Ik moet daar dus echt even uit.”