Golfer Luiten zakt weg in Abu Dhabi Championship

Golfer Joost Luiten is in de derde ronde van het Abu Dhabi HSBC Championship de aansluiting met de top van het klassement kwijtgeraakt. De 35-jarige prof verspeelde zijn mooie positie in het veld met een score van 74 slagen, 2 boven par. Hij zakte weg naar de gedeelde 37e plaats in het openingstoernooi van de Europese Tour, tien slagen achter koploper Rory McIlroy.

Luiten stond er na de eerste twee ronden heel behoorlijk voor met scores van 69 en 70 slagen. Maar in de derde ronde ging het al meteen fout met twee bogeys op de eerste negen holes. Hij herstelde met drie birdies op rij, maar verknalde een lage score vervolgens met een dubbel bogey en een bogey op de laatste twee holes.

McIlroy nam de koppositie weer over van de Engelsman Tyrrell Hatton. Met een ronde van 67 (-5) kwam de Noord-Ier op een totaalscore van 203 slagen, dertien onder par. Hatton volgt met één slag meer. Het toernooi in Abu Dhabi maakt deel uit van de lucratieve Rolex Series; de prijzenpot is gevuld met 8 miljoen dollar.