Havenga rekent met waterpolosters af met ‘gezeur’ over Spelen

Twee keer ging het voor de Nederlandse waterpolosters op het beslissende moment mis, maar zaterdagavond in Triëst lukte het Oranje wel om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Bondscoach Arno Havenga ziet het als een bevestiging van de status van zijn ploeg. “We kregen altijd te horen: jullie winnen toernooien, jullie staan in finales, maar jullie weten je nooit te plaatsen voor de Spelen. Twee keer ging het mis ja. Maar nu rekenen we af met dat gezeur”, zegt Havenga.

De 46-jarige Rotterdammer was teammanager toen de waterpolosters in 2008 onder leiding van Robin van Galen olympisch goud pakten in Peking. Als assistent van bondscoach Mauro Maugeri maakte hij het debacle mee op het olympisch kwalificatietoernooi van 2012 in Triëst. Vier jaar later was Havenga zelf de bondscoach toen Oranje, als nummer 2 van het WK en EK, in Gouda naast een ticket voor Rio 2016 greep.

“Maar ik heb altijd hoop en vertrouwen gehouden dat we het nu wel zouden halen. Dit is een kroon op het werk van de afgelopen jaren”, aldus Havenga. “Ik zit nu al zo’n 15 jaar bij deze ploeg, dus ook voor mij is dit hartstikke lekker. Dit is de bevestiging dat we structureel tot de wereldtop behoren. Nu rest ons nog één ding: het podium halen op de Spelen.”

De waterpolosters verzekerden zich van een ticket naar Tokio door Griekenland in de halve finales van het OKT met 7-4 te verslaan. “Volkomen verdiend ook”, aldus Havenga. “Deze ploeg is gewoon echt goed. De meiden zijn fit, sterk en ook gewoon beter dan Griekenland.”

Het plan richting de Spelen van Tokio lag al geruime tijd klaar en kan nu uitgevoerd worden. “Vanaf half mei, als de meiden klaar zijn met de competitie, starten we de voorbereiding. We komen dan allemaal weer bij elkaar. Je weet niet hoe de wereld er dan uitziet, maar ik hoop dat er dan wel wat meer kan dan alleen trainen in Zeist”, zegt Havenga. “We moesten ons op dit OKT voorbereiden zonder een wedstrijd te spelen. Het blijkt dat dat ook niet noodzakelijk is. Maar ideaal is het niet.”