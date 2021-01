IOC: alle 206 olympische comités willen dat Tokio doorgaat

Alle olympische comités van de 206 bij het Internationaal Olympisch Comité aangesloten landen kijken unaniem uit naar de Spelen in Tokio komende zomer en zijn vastberaden het evenement te laten doorgaan. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het IOC in een videoboodschap exact zes maanden voor aanvang van het evenement. “Zes maanden voor de Spelen kijkt de hele olympische beweging uit naar de openingsceremonie op 23 juli”, zei Bach.

De Duitser vond het nogmaals noodzakelijk zijn vaste geloof dat de Spelen doorgaan uit te spreken na een publicatie in de gezaghebbende Britse krant The Times waarin een lid uit de Japanse regeringscoalitie zei dat Japan achter gesloten deuren al heeft besloten dat de Spelen in Tokio vanwege de coronapandemie niet doorgaan.

“Ik heb met alle 206 nationale olympische comités van de wereld gesproken en ze zijn allemaal volledig toegewijd en kijken uit naar de Spelen. We genieten de volledige steun van de Japanse regering. Iedereen is echt vastbesloten om van deze Olympische Spelen het licht aan het einde van de tunnel te maken. Alle vooruitzichten zijn goed, we werken er hard aan en voor deze Spelen zal de eerste prioriteit zijn om ze veilig te maken voor alle deelnemers.”

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF liet vrijdagavond in talkshow Jinek op RTL4 weten dat Bach hem inderdaad heeft verzekerd dat de Spelen in Tokio deze zomer doorgaan. Berichten die het tegendeel beweren zijn ‘fake news’, zei hij. “Over de manier waarop wordt uiteraard nog wel gesproken. De protocollen zullen strikt zijn. Als een sporter positief test, gaat hij in quarantaine. Op z’n Japans.”

Bach erkende dat het een enorme klus wordt de Spelen veilig te laten verlopen, maar hij wees erop dat over de hele wereld al grote sportevenementen plaatsvinden zonder dat al op grote schaal is gevaccineerd. “We kijken naar alle scenario’s. Er is een enorme gereedschapskist aan maatregelen voorbereid en daaruit kunnen we putten afhankelijk van de gezondheidsomstandigheden. Als het gaat om veilige Spelen voor iedereen, dat mag er geen taboe rusten op welke maatregel dan ook.”