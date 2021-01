Ploeggenoot Van Aert: hoop voor Dumoulin dat het goedkomt

Voor wielrenner Wout van Aert kwam de beslissing van Tom Dumoulin om een pauze in te lassen minder als een verassing dan voor de buitenwereld. Dat zei de Belgische kampioen veldrijden tegen Sporza na afloop van de Flandriencross in Hamme, waar hij achter Mathieu van der Poel als tweede eindigde.

“Ik denk dat Tom een heel moeilijk jaar achter de rug heeft”, zei Van Aert, die vorig jaar de Ronde van Frankrijk samen met Dumoulin reed. “Hij is er lang uit geweest en we merkten in de ploeg dat het vorig jaar een beetje met ups en downs ging. Ik hoop dat dit een beslissing is om sterker terug te komen.”

In tegenstelling tot Dumoulin kan Van Aert juist terugkijken op een zeer succesvol 2020. “Ik zit zelf goed in mijn vel en heb veel plezier op de fiets, dan is het inderdaad best moeilijk te begrijpen dat je het plezier een beetje kwijtraakt”, gaf Van Aert toe. “Ik denk dat iedereen wel moeilijke periodes heeft en dat je daar respect voor moet hebben. Ik hoop voor Tom dat het goedkomt.”

Van der Poel snapte de keuze van Dumoulin wel. “Ik ken hem een beetje, maar ook niet zo goed. Maar ik kan zijn keuzes wel begrijpen”, zei de wereldkampioen veldrijden. “Topsport lijkt wel leuk, maar soms ben je er even klaar mee. Zeker in zijn geval; als je op zo’n hoog niveau gepresteerd hebt en het wil maar niet lukken en je met de ene na de andere blessure sukkelt, dan kan ik dat wel begrijpen.”