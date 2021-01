Schaatsster Bowe klopt Wüst en De Jong op 1500 meter

De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe heeft bij de eerste wereldbeker in Heerenveen de 1500 meter op haar naam geschreven. De wereldkampioene van 2015 op deze afstand finishte in het lege Thialf als enige onder de 1 minuut en 54 seconden. De 32-jarige rijdster eindigde in een tijd van 1.53,88 en bleef daarmee ruim een halve seconde boven het baanrecord (1.53,10).

Ireen Wüst, regerend olympisch en wereldkampioene op deze afstand, pakte zilver met een tijd van 1.54,57. Het brons was voor Antoinette de Jong, die op 1.54,71 uitkwam. De Friezin veroverde afgelopen zondag de Europese allroundtitel in Heerenveen.

Jorien ter Mors, Nederlands kampioene op deze afstand, reed met 1.54,97 de vijfde tijd. Nummer 6 Irene Schouten was met een persoonlijk record van 1.54,98 een fractie langzamer dan haar landgenote. De marathonspecialiste was op de schaatsmijl liefst 2 seconden sneller dan vorig weekeinde bij de EK allround, waar ze achter De Jong verrassend zilver pakte in het eindklassement.

Melissa Wijfje belandde met een tijd van 1.56,68 op de twaalfde plek.

Wüst was niet ontevreden met haar tweede plaats. “Voor nu is het goed, maar er zit nog meer in en dat geeft ook een fijn gevoel”, liet de vijfvoudig olympische kampioene bij de NOS weten. Wüst (34) ontbrak vorig weekeinde bij de EK allround en richt zich volledig op de WK afstanden komende maand in Thialf. “Dit is echt een opmaat voor dat toernooi. Daar wil ik het echt laten zien.”