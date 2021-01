Schulting wint bij EK shorttrack ook 500 meter

Suzanne Schulting heeft bij de EK shorttrack in Gdansk ook de 500 meter gewonnen. De titelverdedigster leidde op de sprintafstand van start tot finish. Schulting was eerder op zaterdag al de beste op de 1500 meter. In het klassement na twee onderdelen leidt ze met grote voorsprong.

Xandra Velzeboer eindigde achter de Poolse Natalia Maliszewska als derde in de finale. Ze staat in het klassement op de vijfde plaats.

Selma Poutsma liep in de halve finale tegen een straf aan en mocht daardoor niet deelnemen aan de finaleronde.

Bij de mannen behaalde Itzhak de Laat brons op de 500 meter. Sjinkie Knegt strandde in de halve finales. De drievoudige Europese kampioen kwam er vanaf de start niet aan te pas en liet zijn race uiteindelijk lopen. Ook Dylan Hoogerwerf kwam niet verder dan de B-finale.

In het algemeen klassement leiden de Russen Semen Elistratov en Konstantin Ivliev met 34 punten. De Laat neemt de vierde plek in met 21 punten. Knegt staat zesde met 13 punten. Hoogerwerf is de nummer 12 met 2 punten.