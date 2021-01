Shorttrackster Schulting pakt EK-goud op 1500 meter

Suzanne Schulting heeft in haar eerste finale bij de EK shorttrack in Gdansk meteen goud veroverd. De titelverdedigster zegevierde met het nodige machtsvertoon op de 1500 meter. Daarmee nam ze ook de leiding in het algemeen klassement.

Schulting reed een bekeken race en meldde zich met nog drie ronden te gaan aan kop. Haar overwinning kwam daarna niet meer in gevaar. Xandra Velzeboer, die veel kopwerk deed, raakte vermoeid in de slotfase en eindigde op de zesde plek.

Schulting won eerder op zaterdag simpel de halve finales, mede door een valpartij in de eindfase van haar race. In de strijd om de koppositie ging Velzeboer na een aanrijding met de Fran├žaise Tifany Marchand onderuit. Velzeboer werd na afloop toegevoegd aan de finale en Marchand kreeg een penalty. Selma Poutsma redde het niet in de halve finales (vierde).

Bij de mannen eindigde Sjinkie Knegt als derde in de finale van de 1500 meter, achter de Rus Semen Elistratov en diens landgenoot Denis Ajrapetjan. Itzhak de Laat finishte als vierde. Dylan Hoogerwerf strandde in de halve finales door een valpartij.