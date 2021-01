Skiester Goggia niet te stuiten op afdaling

De Italiaanse alpineskiester Sofia Goggia is dit seizoen vrijwel onverslaanbaar op de afdaling. Na haar zege in de wereldbekerwedstrijd op vrijdag in Crans-Montana, volgde zaterdag een tweede overwinning op de piste van het Zwitserse skioord. Het was haar vierde WB-zege op rij op de afdaling.

Goggia, regerend olympisch kampioene op de discipline, haalde een snelheid van 108 kilometer per uur en klokte een tijd van 1.27,75. Ze was 0,27 seconde sneller dan de nummer twee in de wedstrijd, de Zwitserse Lara Gut-Behrami. De Italiaanse Elena Curtoni noteerde de derde tijd.