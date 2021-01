Van der Poel voor vijfde keer beste in Flandriencross

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft voor de vijfde keer op rij de zege gepakt in de Flandriencross in het Belgische Hamme. Achter de wereldkampioen werd Wout van Aert op 7 seconden tweede. Laurens Sweeck kwam op ongeveer een minuut achterstand als derde over de finish.

Van der Poel kwam al vroeg samen met Michael Vanthourenhout voorop en sloeg een gaatje na een foutje van de Belg. Van Aert rukte daarachter al snel op naar de tweede plaats en hield het gat met de koploper op zo ’n 12 seconden. In de slotronde achterhaalde Sweeck Tom Pidcock voor de derde plaats.

Van der Poel was maar matig tevreden na afloop. “Het was niet super, maar wel goed. Ik rijd met zware benen rond en maakte veel fouten”, zei hij. “Het was enorm glad, ik miste elke bocht die ik wilde nemen. Ik ben nog eens gevallen halverwege, maar ik denk dat iedereen foutjes heeft gemaakt. Het was niet slecht, maar ik mag zeker niet klagen. Het is zeker nog niet wat het volgende week moet zijn”, zei hij doelend op de WK veldrijden van volgend weekend in Oostende.

In het klassement van de X2O-trofee blijft Eli Iserbyt de leider met 2.26 minuten voorsprong op zijn landgenoot Toon Aerts. Iserbyt, de Belgische Europees kampioen, eindigde als zevende op 1.38 van Van der Poel. Die speelt na het missen van enkele crossen aan het begin van het seizoen geen rol van betekenis in het klassement.