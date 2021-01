Waterpoloster Megens gaat haar moeder achterna

Haar moeder Patricia Libregts deed in 2000 met de Nederlandse waterpolosters mee aan de Olympische Spelen en komende zomer debuteert ook Maud Megens op het mondiale sportevenement. “Fantastisch, ik ben zó trots op al die meiden”, zegt de 24-jarige Rotterdamse, die drie doelpunten maakte in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi tegen Griekenland (7-4). “We hebben het hele toernooi naar deze wedstrijd toegewerkt. Alles kwam er vandaag uit. Al dat harde werken, alles wat we hadden ingestudeerd.”

Haar moeder Patricia eindigde op de Spelen van 2000 in Sydney met de Nederlandse waterpolosters als vierde. Bondscoach Arno Havenga zei al eens dat de Spelen halen bijna moeilijker is dan daar een medaille halen. “Dat soort uitspraken vind ik nu nog een beetje gevaarlijk”, zegt Megens lachend. “We gaan eerst hier maar eens van genieten. We hebben dit echt als team gedaan. De overtuiging dat we het samen konden doen, het geloof in elkaar; dat maakte het verschil. Ik kan me nu nog geen voorstelling maken van de Spelen. De komende tijd zal ik daar vast wel een beetje over gaan dagdromen. Ik hoop nu vooral dat de Spelen doorgaan. Het zou wel heel zuur zijn als het anders loopt.”