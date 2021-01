Waterpolosters spelen om olympisch ticket tegen Griekenland

De Nederlandse waterpoloster spelen zaterdag (18.00 uur) in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst in de halve finale tegen Griekenland. Inzet van de ontmoeting is vooral een ticket voor Tokio, dat voor de winnaar klaar ligt.

De formatie van bondscoach Arno Havenga won vrijdag van Kazachstan (19-6), waarmee de formatie zich verzekerde van een plaats bij de laatste vier. Eerder werd gewonnen van Slowakije en gelijkgespeeld tegen Italië.

Oranje is de olympisch kampioen van 2008. In 2012 en 2016 wist de ploeg zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen.