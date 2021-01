Derde Europese titel op rij voor shorttrackster Schulting

Suzanne Schulting heeft zich voor het derde jaar op rij verzekerd van de Europese titel shorttrack. De 23-jarige schaatsster schreef bij de EK in Gdansk ook de 1000 meter op haar naam. Daardoor is ze in het klassement niet meer te achterhalen. Selma Poutsma pakte zilver op deze afstand.

Schulting won op zaterdag ook al de 500 en 1500 meter. Later op zondag staan in Polen nog de superfinale en de aflossing op het programma.

Schulting veroverde eerder de Europese allroundtitel in Dordrecht (2019) en in Debrecen in Hongarije (2020). Bij dat laatste toernooi won ze eveneens de eerste drie afstanden.

Schulting is olympisch kampioene op de 1000 meter en won in 2019 in Bulgarije de allroundwereldtitel.