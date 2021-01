Diskwalificatie voor shorttrackster Schulting in superfinale EK

Suzanne Schulting is bij de Europese kampioenschappen shorttrack in de superfinale gediskwalificeerd. De Nederlandse gaf haar landgenote Selma Poutsma een duwtje in haar rug toen ze wat stilviel. Ook Poutsma werd gediskwalificeerd.

Schulting had haar derde achtereenvolgende titel al veiliggesteld. De 23-jarige Friezin won zowel de 500, 1000 als 1500 meter.

De Duitse Anna Seidel werd tweede in het klassement, voor de Russische Sofia Prosvirnova.

Schulting veroverde eerder de Europese allroundtitel in Dordrecht (2019) en in Debrecen in Hongarije (2020). Bij dat laatste toernooi won ze eveneens de eerste drie afstanden. Schulting is olympisch kampioene op de 1000 meter en won in 2019 in Bulgarije de allroundwereldtitel.