Kogelstoter Crouser verbetert indoorwereldrecord

De Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser heeft het 32 jaar oude wereldrecord indoor van Randy Barnes verbeterd. De olympische kampioen van de Spelen van Rio de Janeiro van 2016 kwam bij een Amerikaanse atletiekwedstrijd in Fayetteville tot 22,82 meter. Daarmee stootte de 28-jarige atleet 16 centimeter verder dan het oude wereldrecord.

Barnes had zijn record van 22,66 meter in januari 1989 neergezet. Crouser was bij de eerste wedstrijd van de Indoor Tour van de mondiale atletiekbond World Athletics op dreef met drie pogingen van meer dan 22 meter. Met zijn derde poging verbrak hij het wereldrecord al met 22,70 meter, om het daarna nog eens scherper te zetten op 22,82. Hij sloot zijn wedstrijd af met een poging van 22,48, een afstand die slechts twee andere atleten in indoorwedstrijden hebben gehaald.

“Een heel goede start van 2021”, was het commentaar van de nieuwe wereldrecordhouder.