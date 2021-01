Oud-wielrenner Kittel weet hoe lastig Dumoulin het heeft

Oud-wielrenner Marcel Kittel leeft mee met Tom Dumoulin, die zaterdag aankondigde een pauze in zijn wielercarrière in te lassen. “Ik weet hoe moeilijk het is als je twijfelt over wat je aan het doen bent. Hopelijk vindt Tom snel antwoorden”, reageert de Duitser op Instagram.

Kittel was lang zeer succesvol als sprinter, met onder meer 14 overwinningen in de Ronde van Frankrijk. Hij kondigde twee jaar geleden ook een tijdelijke pauze aan. De inmiddels 32-jarige Kittel besloot een paar maanden later definitief te stoppen.

Kittel was ploegmaat van Dumoulin bij Argos-Shimano, Giant-Shimano en Giant-Alpecin, dat later overging in Team Sunweb. “Ik heb Tom Dumoulin altijd bewonderd om zijn kracht”, stelt hij. “Op de fiets toen we ploegmaten waren en samen Tour-etappes wonnen. Naast de fiets voor zijn duidelijke mening en eerlijke kritiek.”

“Natuurlijk is het triest om te zien dat Tom nu een pauze inlast”, vindt Kittel. “Maar hij blijft trouw aan zichzelf door de tijd te nemen die hij nodig heeft om uit te zoeken wie hij is en wat hij wil. Ik weet dat het een grote reis zal worden voor Tom met een onzekere bestemming. Maar het is ook een heel belangrijke levensles. Uit eigen ervaring weet ik hoe het voelt en hoe moeilijk het is als je twijfelt over wat je aan het doen bent en je verder wil kijken dan je huidige leven en identiteit. Ik hoop dat Tom daar snel antwoorden op vindt. Tot die tijd wens ik Tom dezelfde kracht toe die hij op de fiets had. Die kracht wens ik iedereen toe die in dezelfde situatie zit en meer over zijn of haar eigen identiteit probeert te weten te komen.”

De 30-jarige Dumoulin besloot zaterdag in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan. De oud-winnaar van de Ronde van Italië verliet het trainingskamp van Team Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante om thuis na te kunnen denken over zijn wielertoekomst.

“Ik heb vrijdag het besluit genomen. En de ploeg steunt me daarin en het voelt echt goed. Het is echt alsof er een rugzak van 100 kilo van mijn schouders is gegaan. Ik werd meteen helemaal vrolijk wakker. Het voelt gewoon zo goed dat ik eindelijk het besluit heb genomen van: ik ga echt even de tijd nemen voor mezelf. Dat zegt genoeg”, verklaarde Dumoulin.