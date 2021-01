Schaatsster Bowe wint ook 1000 m, zilver Ter Mors en brons Kok

De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe heeft bij de wereldbeker in Thialf ook de 1000 meter gewonnen. De 32-jarige rijdster klopte in de laatste race wereldkampioene Jutta Leerdam met ruim een halve seconde. Bowe zegevierde in 1.13,60 minuten. Leerdam moest genoegen nemen met de vierde plaats (1.14,15).

Het zilver ging naar Jorien ter Mors, die finishte in 1.13,94. Femke Kok, die eerder in Heerenveen beide manches op de 500 meter won, pakte brons met een persoonlijk record van 1.14,07. Ireen Wüst belandde met 1.14,61 op de vijfde plaats. Michelle de Jong eindigde als zevende (1.14,92).

Bowe won zaterdag ook al de 1500 meter. De Amerikaanse routinier behaalde haar achttiende wereldbekerzege op de 1000 meter.