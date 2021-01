Schaatsster Kok wint ook tweede 500 meter in Thialf

Schaatsster Femke Kok heeft bij de wereldbeker in Heerenveen ook de tweede 500 meter op haar naam geschreven. De Nederlands kampioene op deze afstand won met een tijd van 37,27 seconden. De 20-jarige Friezin kon zich niet optrekken aan een tegenstander. Haar Oostenrijkse opponente Vanessa Herzog ging al bij de start onderuit.

Kok zegevierde zaterdag met een tijd van 37,08. Daarmee behaalde ze haar eerste wereldbekerzege in haar loopbaan.

De Russin Angelina Golikova pakte opnieuw zilver met een tijd van 37,30. Haar landgenote Olga Fatkoelina eindigde als derde (37,40).

Michelle de Jong reed met 37,76 weer een persoonlijk record, goed voor de vijfde plaats. Marrit Fledderus (elfde in 38,19), Isabelle van Elst (vijftiende in 38,56) en Dione Voskamp (25e in 41,94 na een val) vervulden een bijrol.