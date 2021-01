Shorttrackster Schulting: ik heb laten zien dat ik de druk aankan

Suzanne Schulting haalt veel voldoening uit haar derde achtereenvolgende Europese titel shorttrack. “Ik heb laten zien dat ik de druk aankan. Druk die ik mezelf opleg, maar ook de druk die anderen mij opleggen. Ik rijd toch weer een weekend zonder fouten in het individuele toernooi. Dat is volgens mij een mooi gegeven”, aldus de 23-jarige Friezin.

Schulting won zowel de 500, 1000 als 1500 meter en was na die drie afstanden al zeker van de titel. In de afsluitende superfinale volgde diskwalificatie omdat ze Selma Poutsma een duwtje in haar rug gaf om haar wat meer snelheid te geven. “Ik wilde dat ze zou winnen en dat ze op het podium zou komen. Dit was een reflex. Dit ga ik nooit meer doen in mijn hele shorttrackleven”, aldus Schulting, die er met haar actie voor zorgde dat ook Selma Poutsma werd gediskwalificeerd.

Het EK was het eerste internationale toernooi sinds lange tijd. Schulting keek er vooraf erg naar uit weer te concurreren met shorttracksters uit andere landen. “Het is toch weer een titel. De manier waarop ik ‘m win is vet”, zegt ze. “Ik ben op dit moment gewoon echt de beste. Ook als je kijkt naar de rondetijden. Dat geeft heel veel vertrouwen. En daar begint het mee. Ik heb dat vertrouwen de afgelopen twee jaar wel gekweekt. Het is een stuk stabieler geworden.”

Bij de mannen eindigde Itzhak de Laat in het klassement als derde. “Uiteindelijk heb ik een stabiel toernooi gereden. Ik had ook tweede kunnen worden. Maar het niveau ligt zo hoog.”