Skiër Feuz opnieuw de snelste op Hahnenkamm-afdaling

Skiër Beat Feuz heeft net als vrijdag de spectaculaire afdaling van Kitzbühel op zijn naam geschreven. De 33-jarige Zwitser moest in de eerste manche nog iets toegeven op de Fransman Clarey, maar was in de tweede manche van de beroemde Hahnenkamm-afdaling de snelste.

Feuz haalde een maximale snelheid van ruim 145 kilometer per uur op de bekende maar gevaarlijke piste. Clarey eindigde als tweede op 0,14. Matthias Mayer moest 0,38 toegeven. De Oostenrijker eindigde vrijdag als tweede in Kitzbühel.