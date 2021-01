Skiester Gut snelste op super-G in Crans-Montana

De Zwitserse skiester Lara Gut-Behrami heeft zondag de super-G om de wereldbeker in Crans-Montana gewonnen. Dat deed ze een dag na haar tweede plaats achter de Italiaanse Sofia Goggia op de afdaling in het Zwitserse skioord. Goggia, die vrijdag ook al een afdaling had gewonnen, verloor op weg naar weer een goede tijd haar balans. Ze finishte wel, maar had het voorlaatste poortje gemist.

Gut pakte de winst met bijna een seconde voorsprong op de Oostenrijkse Tamara Tippler. De derde plaats was voor de Italiaanse Federica Brignone. De Slowaakse slalomspecialiste Petra Vlhova gaf haar vierde en zevende plaats op beide afdalingen geen vervolg. Ze haalde de finish niet, maar leidt nog wel in het wereldbekerklassement over alle disciplines.