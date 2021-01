Tennisster Yastremska blijft geschorst na positieve dopingtest

Tennisster Dayana Yastremska uit Oekraïne heeft vergeefs geprobeerd haar dopingschorsing op te heffen. De international tennisfederatie ITF wees haar verzoek af, waardoor deelname aan de Australian Open haast onmogelijk is geworden.

Yastremska zit al in quarantaine in Melbourne. Sommige tennissters vragen zich af waarom ze is uitgenodigd naar Australië te komen. De nummer 29 van de wereld testte eind november al positief bij een controle buiten de wedstrijden om. In haar urine werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen, dat op de dopinglijst staat.

De 20-jarige Yastremska, die al drie toernooien op de WTA Tour won, kreeg een voorlopige schorsing opgelegd. De Oekraïense ontkent schuld. Volgens het tennistalent gaat het bij haar om een lage dosis mestrolone en heeft ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen.

De Australian Open begint op 8 februari.