Van Aert troeft Van der Poel af en wint wereldbeker veldrijden

Wout van Aert heeft zondag de veldrit van Overijse gewonnen. Het was de laatste wedstrijd om de wereldbeker en de Belg van Jumbo-Visma verzekerde zich ook van de eindzege in het klassement over vijf wedstrijden. Mathieu van der Poel, zijn enig overgebleven concurrent, eindigde in de Druivencross als tweede. Beiden hebben dit seizoen twee wereldbekerzeges achter hun naam staan. De Brit Tom Pidcock werd derde.

Van Aert kwam alleen voorop nadat Van der Poel lek was gereden. De regerend wereldkampioen kwam na een achterstand van 20 seconden terug tot op 11 tellen, maar raakte door twee valpartijen weer verder achterop.

Zaterdag had Van der Poel Van Aert nog afgetroefd in de Flandriencross. Het staat nu in de onderlinge confrontaties 5-3 in het voordeel van de Nederlander die volgende week in Oostende zijn wereldtitel verdedigt. Er zijn wel zorgen over het doorgaan van het WK nu er in de Vlaamse kustplaats een corona-uitbraak is geconstateerd van de Zuid-Afrikaanse variant.